У спробі догодити диктатору-імениннику росіяни можуть завдати масований удар по цивільній чи критичній інфраструктурі різних регіонів України, - ОК "Південь"

Про це йдеться у звіті ОК "Південь".

"Не виключено, що в спробі догодити диктатору-імениннику ворожі війська завдадуть масований удар по цивільній чи критичній інфраструктурі різних регіонів України. Але не варто піддаватись паніці, пам’ятаємо, що це, як і поширення фейків один із способів ворога тиснути на нашу свідомість", - пишуть у "Півдні".

В оперативному командуванні закликали українців довіряти виключно достовірним офіційним джерелам інформації.

"Не допомагайте ворогу орієнтуватись, розповсюджуючи інформацію про дії, місце положення та склад наших підрозділів.

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