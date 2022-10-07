У спробі догодити диктатору-імениннику росіяни можуть завдати масований удар по цивільній чи критичній інфраструктурі різних регіонів України, - ОК "Південь"
В оперативному командуванні "Південь" попередили українців, що через день народження Володимира Путіна Росія може влаштувати масовані атаки по цивільній чи критичній інфраструктурі України
Про це йдеться у звіті ОК "Південь".
"Не виключено, що в спробі догодити диктатору-імениннику ворожі війська завдадуть масований удар по цивільній чи критичній інфраструктурі різних регіонів України. Але не варто піддаватись паніці, пам’ятаємо, що це, як і поширення фейків один із способів ворога тиснути на нашу свідомість", - пишуть у "Півдні".
В оперативному командуванні закликали українців довіряти виключно достовірним офіційним джерелам інформації.
"Не допомагайте ворогу орієнтуватись, розповсюджуючи інформацію про дії, місце положення та склад наших підрозділів.
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