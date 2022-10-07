Українська авіація вдарила по пунктах розгортання російських ППО у районі Нової Каховки
На південному фронті авіація ЗСУ обстріляла пункти розгортання російських ППО в районі Нової Каховки
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"За ніч наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 200 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Втрати в живій силі та техніці, які ворог поніс протягом ночі дорозвідуються", - пишуть в ОК.
Українською авіацією завдано удару по пунктах розгортання російських зенітно-ракетних комплексів ППО в районі Нової Каховки.
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