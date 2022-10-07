Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"За ніч наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 200 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Втрати в живій силі та техніці, які ворог поніс протягом ночі дорозвідуються", - пишуть в ОК.

Українською авіацією завдано удару по пунктах розгортання російських зенітно-ракетних комплексів ППО в районі Нової Каховки.

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