У росіян суттєво зменшилась кількість крилатих ракет у Чорному морі

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі, вздовж узбережжя Криму маневрує 12 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 4 носія, 2 з яких - підводні. 24 ворожих "Калібра" напоготові до застосування", - пишуть у "Півдні".

У нічному зведенні повідомлялось, що росіяни мають у наявності 32 "Калібри".

У ніч з 6 на 7 жовтня російський агресор завдав удари по деокупованих населених пунктах Бериславського району Херсонської області.

На південному фронті авіація ЗСУ обстріляла пункти розгортання російських ППО в районі Нової Каховки.

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