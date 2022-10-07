У росіян суттєво зменшилась кількість крилатих ракет у Чорному морі
Російський агресор скоротив кількість крилатих ракет "Калібр", які тримає напоготові у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"У Чорному морі, вздовж узбережжя Криму маневрує 12 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває 4 носія, 2 з яких - підводні. 24 ворожих "Калібра" напоготові до застосування", - пишуть у "Півдні".
У нічному зведенні повідомлялось, що росіяни мають у наявності 32 "Калібри".
- У ніч з 6 на 7 жовтня російський агресор завдав удари по деокупованих населених пунктах Бериславського району Херсонської області.
- На південному фронті авіація ЗСУ обстріляла пункти розгортання російських ППО в районі Нової Каховки.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.22
Купівля 40.22Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.97Продаж 40.03
- Актуальне
- Важливе