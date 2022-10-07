Росія з С-300 обстріляла нещодавно визволені населені пункти Херсонської області

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Для стримування наших військ наносить вогневе ураження по позиціях та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громадах, тероризуючи мирне населення регіону, атакує тилові райони дронами-камікадзе та ракетними ударами. Розвідування положення наших підрозділів та корегування вогню артилерії здійснює шляхом активного використання безпілотних літальних апаратів", - розповіли в ОК "Південь".

У ніч з 6 на 7 жовтня безпілотні шпигуни були виявлені в Бериславському районі Херсонщини та Баштанському, що у Миколаївській області.

Російський агресор завдав удару по позиціях ЗСУ та населених пунктах Баштанського й нещодавно визволених - Бериславського району. Рашисти використовували керовані ракети зенітно-реактивної системи С-300. Обійшлось без людських втрат.

"Ворожі РСЗВ та важка артилерія гатили по Нікопольщині. По Нікополю випущено майже 40 снарядів. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі. Втрат та постраждалих немає. Від ворожих атак потерпали й Мирівська, й Марганецька громади. Масштаби ушкоджень уточнюються", - додали в ОК.

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