У США є три моделі закінчення війни в Україні, – Washington Post

Про це повідомляє Washington Post.

Зазначається, що є три різні моделі того, як могло б виглядати завершення війни шляхом переговорів, "кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена, - ред.)".

Перша модель є частиною мирного плану, який Зеленський запропонував минулого місяця. Вона передбачає відхід Росії з усієї території України, яку вона зараз окупувала, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вона захопила у 2014 році. Друга модель закінчення війни з РФ - відхід до лінії 2014 року. За третьою моделлю, виведення включатиме Донбас, але не Крим.

"Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме останні два варіанти, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій", - підкреслює видання.

При цьому, один з високопоставлених чиновників США розповів виданню, що обговорення США й Україною варіантів закінчення війни "наразі це щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає ознак, що Росія зацікавлена ​​в розмові.

Разом з тим, на тлі демонстрації єдності Зеленський і Байден розходяться в поглядах на деякі військові потреби України. Зокрема, український президент і його радники продовжують наполягати на наданні Вашингтоном сучасного озброєння.

Посадові особи з питань оборони США заявили, що Україна вже має достатньо танків і що американські Abrams, яких просить Київ, надто складні в обслуговуванні та експлуатації.

21 грудня Володимир Зеленський прибув з візитом у Вашингтон. Як зазначив український президент, він вирушив до США "задля зміцнення стійкості й обороноздатності України". Того ж дня у США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $1 млрд, а також про додаткову допомогу на $850 млн. При цьому до пакета не увійшли ракети дальністю понад 800 кілометрів, які просила в Штатів наша держава. Це Джо Байден пояснив тим, що європейські союзники США розуміють важливість підтримки України, але "не шукають третьої світової війни" і не хочуть воювати з Росією.

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