У США набув чинності закон про ленд-ліз для України
У суботу 1 жовтня набув чинності закон США про ленд-ліз для України
Про це нагадав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у twitter.
"Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить - більше зброї різної та якісної. Україна неодмінно поверне собі всі свої території", - написав Стефанчук.
Законом узгоджено спрощену процедуру надання військової допомоги Україні під час війни з Росією. В тексті закону йде мова про надання президенту США До Байдену розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних виробів для "захисту цивільного населення від російського військового вторгнення" та для інших цілей.
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Ленд-ліз дозволяє США постачати озброєння і техніку безпосередньо американського виробництва. Військова допомога надається без попередньої оплати; оплата за постачання проводиться після війни, або після війни повертається справна техніка та озброєння.
Раніше США вже робили такий крок. Закон про надання матеріальної допомоги європейським союзникам у США ухвалили в березні 1941 року. Започаткована процедура ленд-лізу, тобто "передання в оренду чи у борг", передбачала, що американці в стислі терміни передають військову і цивільну техніку, зброю, устаткування, боєприпаси та інше майно країнам, чия оборона є "життєво важливою" для США. До таких країн спочатку входили Велика Британія і Китай, а потім Франція і СРСР.
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9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.
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