У США не бачать ознак активізації ядерних сил Росії, - CNN

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на джерела у Вашингтоні.



Високопоставлені чиновники Пентагону та представники уряду США заявили, що розвідувальні служби не виявили жодних ознак збільшення чи переміщення ядерного арсеналу Росії, незважаючи на те, що Кремль намагається використовувати ядерну риторику.

Представник Ради національної безпеки США заявив CNN: "Немає жодних доказів зміни позиції стратегічних сил Російської Федерації.На даний момент ми не бачимо нічого, що спричинило б зміни позицій американських стратегічних сил"