У США не бачать ознак активізації ядерних сил Росії, - CNN
Розвідка США, попри агресивну риторику Кремля, не бачить ознак активізації ядерних сил Росії
Про це повідомляє видання CNN з посиланням на джерела у Вашингтоні.
Високопоставлені чиновники Пентагону та представники уряду США заявили, що розвідувальні служби не виявили жодних ознак збільшення чи переміщення ядерного арсеналу Росії, незважаючи на те, що Кремль намагається використовувати ядерну риторику.
Представник Ради національної безпеки США заявив CNN: "Немає жодних доказів зміни позиції стратегічних сил Російської Федерації.На даний момент ми не бачимо нічого, що спричинило б зміни позицій американських стратегічних сил"
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