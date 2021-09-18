У США не дозволили масові щеплення третьою дозою Pfizer
У США дозволили застосовувати бустерну дозу вакцини від коронавірусу Pfizer лише людям старшим 65 років та особам, які перебувають в групах ризику
Про це повідомляє Укрінформ.
Управління з продовольства та медичних засобів (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом компанії Pfizer лише особам віком від 65 років, а також тим, хто перебуває у групі високого ризику.
Цьому рішенню передували активні дискусії незалежних експертів. Переважна їх більшість висловилася проти того, щоб рекомендувати американцям віком до 65 років робити бустерні щеплення вакциною Pfizer. У FDA заявили, що поки є недостатньо доказів того, що третя доза вакцини проти коронавірусу є цілком безпечною.
Окрім людей старших 65 років, до групи високого ризику радять включити медичних працівників, вчителів та інших людей, які ризикують заразитися під час роботи.
- 5 вересня повідомлялося, що Сполучені Штати можуть розпочати введення третьої дози вакцини від коронавірусу вже 20 вересня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.19Продаж 31.58
- Актуальне
- Важливе