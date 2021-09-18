У США не дозволили масові щеплення третьою дозою Pfizer

Про це повідомляє Укрінформ.

Управління з продовольства та медичних засобів (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом компанії Pfizer лише особам віком від 65 років, а також тим, хто перебуває у групі високого ризику.

Цьому рішенню передували активні дискусії незалежних експертів. Переважна їх більшість висловилася проти того, щоб рекомендувати американцям віком до 65 років робити бустерні щеплення вакциною Pfizer. У FDA заявили, що поки є недостатньо доказів того, що третя доза вакцини проти коронавірусу є цілком безпечною.

Окрім людей старших 65 років, до групи високого ризику радять включити медичних працівників, вчителів та інших людей, які ризикують заразитися під час роботи.