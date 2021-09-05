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У США почнуть робити третє щеплення від COVID-19

5 вересня, 2021 неділя
22:28
Коронавірус вакцинація

Сполучені Штати можуть розпочати введення третьої дози вакцини від коронавірусу вже 20 вересня

Про це повідомляє Голос Америки

За словами головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі, третю дозу вакцини Pfizer  можуть схвалити вже до 20 серпня. Він додав, що незабаром також можна очікувати схвалення використання третьої дози іншої американської вакцини - Moderna. 

На початку вересня в адміністрації Білого дому заявили, що повністю щепленим вакцинами Pfizer та Moderna людям знадобиться третя доза-підсилювач за вісім місяців після того, як вони отримали другу дозу. Продовжити кампанію вакцинації у США рекомендували з 20 вересня.

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Ентоні Фаучі
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