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Ізраїль дозволив усім охочим отримувати третю дозу вакцини від COVID-19

29 серпня, 2021 неділя
21:54
Коронавірус вакцинація

Усі громадяни Ізраїлю віком від 12 років отримали дозвіл робити третє щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє Reuters

Зробити додаткове щеплення проти коронавірусу можна щонайменше за п'ять місяців після отримання другої дози вакцини. 

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що третя доза препарату наближає вакцинованого до рівня захисту, досягнутого після другого щеплення.

За даними МОЗ Ізраїлю, ефективність другої дози вакцини від Pfizer/BioNTech знижується за шість місяців після введення, через що виникає потреба ревакцинації.

За допомогою додаткового щеплення в Ізраїлі хочуть запобігти поширенню штаму коронавірусу "Дельта".

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Ізраїль
Вакцинація
щеплення
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