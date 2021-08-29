Ізраїль дозволив усім охочим отримувати третю дозу вакцини від COVID-19

Про це повідомляє Reuters.

Зробити додаткове щеплення проти коронавірусу можна щонайменше за п'ять місяців після отримання другої дози вакцини.

У Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що третя доза препарату наближає вакцинованого до рівня захисту, досягнутого після другого щеплення.

За даними МОЗ Ізраїлю, ефективність другої дози вакцини від Pfizer/BioNTech знижується за шість місяців після введення, через що виникає потреба ревакцинації.

За допомогою додаткового щеплення в Ізраїлі хочуть запобігти поширенню штаму коронавірусу "Дельта".

Нагадаємо, 25 серпня в Ізраїлі стартували щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу громадян віком від 30 років.

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