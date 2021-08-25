У Ізраїлі знизили до 30 років вік для третього щеплення проти COVID-19
В Ізраїлі стартували щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу громадян віком від 30 років
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Times of Israel.
Третє щеплення можуть отримати всі люди віком від 30 років, які зробили друге щеплення мінімум п’ять місяців тому.
Ізраїль - перша країна у світі, яка запровадила щеплення третьою дозою для більшої частини населення.
- 13 серпня МОЗ Ізраїлю прийняло рекомендацію урядової комісії про вакцинацію третьою дозою осіб від 50 років.
- 20 серпня у Ізраїлі гендиректор МОЗ дозволив почати вакцинацію від COVID-19 третьою дозою осіб у категорії 40+
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