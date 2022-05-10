У США не виключили спроби РФ анексувати Донбас
У Сполучених Штатах стурбовані, що Російська Федерація може провести фіктивний референдум і анексувати Донецьку і Луганську області
Про це прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив під час брифінгу.
За його словами, влада РФ намагається легітимізувати окупацію.
"Ми знаємо російський сценарій, який був використаний в Криму і на Сході України. Російська влада в спробі надати своїй окупації наліт легітимності, намагалися провести фіктивні вибори, і ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на Сході України", - зауважив Прайс.
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