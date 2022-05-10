У США не виключили спроби РФ анексувати Донбас

Про це прессекретар Держдепу Нед Прайс заявив під час брифінгу.

За його словами, влада РФ намагається легітимізувати окупацію.

"Ми знаємо російський сценарій, який був використаний в Криму і на Сході України. Російська влада в спробі надати своїй окупації наліт легітимності, намагалися провести фіктивні вибори, і ми як і раніше стурбовані тим, що вони знову спробують зробити це на Сході України", - зауважив Прайс.

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