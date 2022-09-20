У США обговорюють постачання танків до України

Про це повідомляє CNN.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, танки ujnjds для надання Україні в майбутньому, проте не для негайної боротьби, оскільки є проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням.

"Ми дивимося на Збройні сили України в цілому та розглядаємо на майбутнє, які потужності їм знадобляться. І як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в збільшенні цих потужностей", – зазначив він.

Як повідомлялося раніше, увечері 19 вересня мав відбутися секретний брифінг американських сенаторів щодо України через успіх ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb