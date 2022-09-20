У США обговорюють постачання танків до України
У США зазначають про ймовірність постачання до України танків у майбутньому
Про це повідомляє CNN.
За словами високопоставленого американського військового чиновника, танки ujnjds для надання Україні в майбутньому, проте не для негайної боротьби, оскільки є проблеми з навчанням, обслуговуванням та забезпеченням.
"Ми дивимося на Збройні сили України в цілому та розглядаємо на майбутнє, які потужності їм знадобляться. І як США та наші союзники зможуть підтримати Україну в збільшенні цих потужностей", – зазначив він.
- Як повідомлялося раніше, увечері 19 вересня мав відбутися секретний брифінг американських сенаторів щодо України через успіх ЗСУ.
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