Про це інформує CNN із посиланням на двох помічників Сенату.

У понеділок увечері відбудеться секретний брифінг для сенаторів Сполучених Штатів щодо України.

"Брифінг відбудеться у зв'язку з тим, що минулого тижня Україна досягла певних успіхів у своїх контрнаступальних діях проти Росії, а в п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про ще один пакет військової допомоги Україні на суму $600 мільйонів", - йдеться в повідомленні.

14 вересня Михайло Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією.

До державного бюджету України від США надійшли 1,5 мільйона доларів на пенсійні виплати та програми соцдопомоги.

19 вересня очільник Луганщини заявив, що Збройні сили України вже зачистили та взяли під контроль Білогорівку.

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон з партнерами обговорюють дії на випадок застосування Росією ядерної зброї.

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