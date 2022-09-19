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Головна війна з Росією Гайдай: ЗСУ звільнили Білогорівку на Луганщині

Гайдай: ЗСУ звільнили Білогорівку на Луганщині

19 вересня, 2022 понедiлок
15:45
війна з Росією ЗСУ танкісти

19 вересня очільник Луганщини заявив, що Збройні сили України вже зачистили та взяли під контроль Білогорівку

Про це інформує в телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Білогорівка переходила з під контролю українських військ, заходили туди росіяни. На сьогодні все ж зачищена та повністю під контролем українських військ, українських Збройних сил", - сказав Гайдай.

Очільник області наголосив, що всі деталі деокупації одночасно не можуть бути оприлюднені, тому офіційні дані з'являють своєчасно з точки зору безпеки.

"Нині ми говоримо про буквально одиниці деокупованих сіл на Луганщині, а можливо через пару тижнів ми будемо займатися виключно відновленням вже адміністративного порядку та відновлення інституцій саме в деокупованій Луганщині.

Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба.
Ворог готується до оборони, тож "парадом" не зайдемо", - додав Гайдай.

  • За 18 вересня війська РФ обстріляли Білогорівку. Також рашисти завдали 3 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по українських об’єктах. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів.
  • Упродовж минулої доби ЗСУ також завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні.
  • Від 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків та 1313 артилерійських систем.
  • На Луганщині українські воїни ліквідували базу росіян у Кадіївці, а також ліквідували техніку та ворогів на території Новоайдарського району. 
  • У понеділок 19 вересня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглянули план деокупації та підготовку до зими.  

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