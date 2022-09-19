English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні

ЗСУ завдали ударів по ворожих складах, позиціях сил ППО й пунктах управління військами на Півдні

19 вересня, 2022 понедiлок
06:20
війна з Росією ЗСУ втрати ворога

Українське військо вдарило по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, в Благодатному і Херсоні, а також по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів

Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.

"Суттєвих змін у стані, складі та положенні противника немає, але він не полишає спроб підтягування резервів та перегрупувань, тим часом надаючи перевагу дистанційним заходам впливу", - йдеться в повідомленні.

Протягом дня тривали ракетно-артилерійські, мінометні й танкові обстріли українських позицій, нанесено 8 авіаційних та 1 ракетний удар, в тому числі й по цивільних територіальних громадах вздовж лінії фронту.

По обіді 18 вересня ворог реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією обстрілював Нікопольський район.

"Інфраструктурі громад, зокрема Покровській та Червоногригорівській, завдано суттєвих ушкоджень та руйнувань. Загинуло дві та поранено три цивільних особи.

В Покровській громаді внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі - горіли трава та ангар для човнів. 1 людина загинула", - йдеться в повідомленні.

В Червоногригорівській громаді загинув літній чоловік. Зруйновано майже три десятки житлових будинків, понад 10 господарчих споруд, дві автівки, автобусну зупинку, кілька ліній електропередачі й газогонів, сонячну електростанцію з понад 320 сонячних панелей.

Обстріляно і сам Нікополь, на щастя, без жертв.

По Березнегувацькій громаді Миколаївщини, що безпосередньо прилягає до лінії фронту, ввечері 18 вересня ворог вдарив трьома реактивними снарядами зі "Смерчу". Пошкоджено лікарню та сонячну електростанцію. Масштаби руйнувань та втрати уточнюються.

Проте українською авіацією нанесено 11 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 200 вогневих завдань. 

Ураження нанесено по складах ворожих запасів в Баштанському районі Миколаївщини, по двох пунктах управління військами та позиціях сил ППО окупантів в Бериславському і Каховському районах, по місцю зосередження озброєння та техніки поблизу Львового, по станції радіоелектронної боротьби неподалік Херсону і по понтонній переправі в Новій Каховці.

Наразі підтверджено, що ворога стало менше на 29 рашистів, 2 самохідні і 1 звичайну 152 мм гаубиці "Мста-С" та "Мста-Б", командну машину управління винищувальною авіацією та БМП-3.

У Благодатному і Херсоні знищено 2 склади з боєприпасами окупантів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
російська армія
Херсон
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Читайте також:
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2022 неділя
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
ООН
16 вересня, 2022 п'ятниця
Зеленський виступить в ООН. Лише сім країн проголосували проти
18 вересня, 2022 неділя
Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
05:59
Російський корабель - ілюстрація
У Чорному морі один ворожий надводний ракетоносій продовжує бойове чергування, - ОК "Південь"
05:33
Киргизстан та Таджикистан
Киргизстан заявив про відведення своїх сил від кордону з Таджикистаном
02:33
Олександр Старух
Окупанти завдали ракетного удару по обласному центру, - очільник Запорізької ОВА Старух
02:14
Денис Шмигаль
Шмигаль у Лондоні провів переговори з новим главою МЗС Британії
01:41
Геннадій Труханов
Труханов вважає, що в Одесі треба створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого"
00:31
Пентагон
Реакція Росії на невдачі в Україні непередбачувана, - Пентагон
00:04
Генасамблея ООН
Україна запропонує на Генасамблеї ООН схвалити конфіскацію російських активів, - Guardian
2022, неділя
18 вересня
23:41
Катерина Поліщук, Пташка
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
23:36
Ексклюзив
Юлія Осмоловська
Країни, які тяжіли до РФ, переоцінюють свої геополітичні орієнтири, - експертка-міжнародниця Осмоловська
22:37
Оновлено
Негода на Сумщині
На Сумщині внаслідок негоди одна людина загинула, ще 8 постраждали, зокрема дитина
22:26
Ексклюзив
Куп'янськ, Харківщина
Росіяни замінували майже всю територію Харківщини, де перебували, - журналіст
22:19
Комусь здається, що після низки перемог маємо певне затишшя, але це – підготовка, - Зеленський
22:19
Аналітика
Сергій Згурець
Росія не може розраховувати на успіх навколо Бахмута та під Донецьком. Колонка Сергія Згурця
21:57
Прощання з Романом Косенком
На Майдані Незалежності попрощалися з бійцем ДУК Косенком
21:44
Олексій Аюшеєв
В Україні ліквідували російського старшого лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
21:42
корвет класу Ada
У Туреччині збудували корпус корвета "Гетьман Іван Мазепа" для ВМС України
21:37
воїни ЗСУ
ЗСУ за добу понад 40 разів ударили по окупантах: уразили живу силу, опорні пункти й понтонні переправи, - Генштаб
21:21
на фото: труна
Шмигаль та Зеленська вшанували Єлизавету II, першу леді прийняла принцеса Уельська
21:13
окупанти РФ
У РФ мобілізовують на війну під виглядом охорони важливих об'єктів, а на окупованій частині Луганщині - пропонуючи роботу в "МВС", - Генштаб
20:53
Новонароджене тюленя Ведделла
Перші в цьому сезоні: біля антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися дитинчата тюленів
20:40
ЗСУ
РФ за добу завдала по Україні 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснила понад 40 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
20:24
Алла Горська, "Автопортрет з сином"
Цей день в історії: у Ялті народилася Алла Горська, помер підстрелений в Києві російський прем'єр Столипін
20:21
Мелітополь
У Мелітополі пролунав вибух, - міський голова Федоров
20:18
Інтерв’ю
Путін та Сі Цзіньпін
Удар по Кримському мосту чи взяття Херсона змусило б деморалізованих росіян покидати свої позиції, - Фейгін
20:03
Переможниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька
"Суспільне" оголосило переможницю національного відбору дитячого Євробачення-2022
19:46
Михайло Подоляк
"РФ дістала політичний нафталін": Подоляк прокоментував заяву ексміністра Румунії про розчленування України
19:30
Боєць "Азова" Орест
Азовець Дмитро Козацький (Орест) переміг на міжнародному фотоконкурсі зі світлинами з Азовсталі
19:16
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського
Названо переможців Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, їх привітали в онлайн-форматі
19:04
Ексклюзив
опалення
Люди мають знайти варіант у випадку критичної ситуації з ТЕЦ, - ексміністр енергетики Оржель
18:37
Саломе Зурабішвілі
Відповіддю на військові злочини має бути правосуддя: президентка Грузії про звірства РФ в Ізюмі
18:23
Ексклюзив
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
Частина опозиції у Вірменії назве будь-яке врегулювання карабаського питання зрадою націнтересів, - експерт-міжнародник Данилов
18:18
РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
Фінляндія помітила, як РФ забирає на війну з Україною системи ППО з-під Петербургу
18:13
Нікопольський район
Росіяни запустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів: двоє цивільних загинули, ще троє постраждали
17:36
Військові шпиталі РФ відмовляються лікувати "добровольців", яких поранили в Україні
17:34
ЗСУ
У мережі показали, як воїни ЗСУ форсували річку Оскіл
17:29
Укренерго
Україна продала Євросоюзу електроенергію на понад 4 млрд грн
17:17
Інтерв’ю
ЗСУ
На правому березі Дніпра в 20 тис. росіян закінчується амуніція, пальне, і їжа: їх треба взяти в полон, - генерал Скшипчак
17:06
ракетний удар
На межі Донецької й Запорізької області зафіксували запуск ракет, - Андрющенко
17:03
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
За два дні в деокупованому Ізюмі правоохоронці ексгумували 59 тіл вбитих РФ українців
16:59
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Союзники Путіна вже намагаються дискваліфікувати Росію з політичного клубу, - політологиня-міжнародниця Константинова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV