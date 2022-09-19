Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

Ворог обстрілює позиції військ України вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Загарбники продовжують обстрілювати будинки мирних жителів та об’єкти цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

За минулу добу, 18 вересня, противник завдав 3 ракетні та 22 авіаційні удари, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах на території України. З початком цієї доби ворог провів ще три ракетних удари.

Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Миколаїв, Запоріжжя, Соледар, Білогір’я, Новопіль, Першотравневе, Темирівка, Сухий Ставок, Миролюбівка, Петрівка, Березнегувате, Білогорівка, Спірне, Красногорівка, Степове та Ольгівське.

Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ

– в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ на Краматорському напрямку – Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка

– Святогірськ, Райгородок, Серебрянка та Білогорівка на Бахмутському напрямку – Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве

– Сіверськ, Роздолівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Нью-Йорк, Юр’ївка, Розівка та Зайцеве на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське

– Авдіївка, Опитне, Карлівка, Костянтинівка, Мар’їнка і Первомайське на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Вугледар, Велика Новосілка, Малі Щербаки, Мирне, Вільне Поле та Времівка

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. Вогневого впливу зазнали понад 18 населених пунктів. Серед них Біла Криниця, Миролюбівка, Високопілля та Андріївка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Миколаївка Друга, Весела Долина та Бахмут.

Протягом доби авіація ЗСУ завдала 21 удар - підтверджено ураження 16 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

"Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого впливу по понад 14 об’єктах противника. Зокрема по 6 пунктах управління, 3 опорних пунктах і районах зосередження особового складу та військової техніки. В зону ураження потрапили об’єкти протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та 3 склади боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Загальні втрати ворога уточнюються.

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