Чотири пункти. Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав чотири основні пункти, щоб прискорити закінчення війни
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
Щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України необхідні:
- Реактивні системи залпового вогню MLRS для руйнування тилової логістики;
- Танки та БТРи для звільнення території;
- ППО/ПРО для захисту критичної інфраструктури;
- Безпілотники для наведення та точкових уражень.
"Час завдати фінального удару по Імперії зла", - підсумував Подоляк.
- 12 вересня Подоляк розповів, що починає усвідомлювати "Z-спільнота": Кремль "поставив усе на червоне і програв".
- 14 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме.
- Ексмаршал ВПС Великої Британії Едвард Стрингер вважає, що все закінчиться до Різдва, але зараз, можливо, станеться крах російських збройних сил.
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- У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.
- До 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.
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