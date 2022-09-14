Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

Щоб прискорити закінчення війни та вигнати Росію з України необхідні:

Реактивні системи залпового вогню MLRS для руйнування тилової логістики; Танки та БТРи для звільнення території; ППО/ПРО для захисту критичної інфраструктури; Безпілотники для наведення та точкових уражень.

"Час завдати фінального удару по Імперії зла", - підсумував Подоляк.

12 вересня Подоляк розповів, що починає усвідомлювати "Z-спільнота": Кремль "поставив усе на червоне і програв".

14 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме.

Ексмаршал ВПС Великої Британії Едвард Стрингер вважає, що все закінчиться до Різдва, але зараз, можливо, станеться крах російських збройних сил.

Генштаб ЗСУ у зведенні за 14 вересня повідомляє, що російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.

У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.

До 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.

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