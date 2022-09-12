Кремль "поставив усе на червоне і програв". Подоляк розповів, що починає усвідомлювати "Z-спільнота"
У РФ стався психологічний злам, і Z-спільнота починає усвідомлювати, що Росії не виграти цієї війни
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Успішний контрнаступ Збройних сил на Харківщині, крах російської лінії оборони та перехід позначки у 200 днів з моменту "взяття Києва за три дні" стали каталізатором — російська Z-спільнота почала потроху усвідомлювати три базові речі: 1. Росія програє цю війну — іншого сценарію не існує. 2. Їх чекає покарання. Їх діти визнають батьків не героями, а злочинцями. 3. Попереду — репарації, демілітаризація, денацифікація Росії та роки каяття", - зазначив Подоляк.
За словами радника голови ОП, ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, Кремль "поставив усе на червоне і програв".
"Хоча ще є ресурс, щоб робити нам боляче, вбиваючи наших людей. Так чи інакше, але попереду неминуче. Росія замикатиметься в собі й шукатиме винних. І ніякі "ситуативні інфоприводи", щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства", - зазначив радник голови ОП, додавши, що Росія знищуватиме себе бунтами.
- У Росії активізувалися критики Путіна після контрнаступу ЗСУ.
- У вечірньому зведенні за 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.
- У Криму зростає проукраїнський рух. Гауляйтер окупованого півострова 12 вересня відповів погрозами.
- 12 вересня Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на вечір, 12 вересня, Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
- 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.
- Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
- Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.
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