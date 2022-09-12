Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Успішний контрнаступ Збройних сил на Харківщині, крах російської лінії оборони та перехід позначки у 200 днів з моменту "взяття Києва за три дні" стали каталізатором — російська Z-спільнота почала потроху усвідомлювати три базові речі: 1. Росія програє цю війну — іншого сценарію не існує. 2. Їх чекає покарання. Їх діти визнають батьків не героями, а злочинцями. 3. Попереду — репарації, демілітаризація, денацифікація Росії та роки каяття", - зазначив Подоляк.

За словами радника голови ОП, ухваливши рішення про повномасштабне вторгнення, Кремль "поставив усе на червоне і програв".

"Хоча ще є ресурс, щоб робити нам боляче, вбиваючи наших людей. Так чи інакше, але попереду неминуче. Росія замикатиметься в собі й шукатиме винних. І ніякі "ситуативні інфоприводи", щоб перебити стрічку новин, на кшталт обстрілів мирних жителів України, не завадять цьому процесу самоїдства", - зазначив радник голови ОП, додавши, що Росія знищуватиме себе бунтами.

У Росії активізувалися критики Путіна після контрнаступу ЗСУ.

У вечірньому зведенні за 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

У Криму зростає проукраїнський рух. Гауляйтер окупованого півострова 12 вересня відповів погрозами.

12 вересня Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на вечір, 12 вересня, Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.

12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.