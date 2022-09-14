В окупованій Горлівці до 50 військових написали рапорти про відмову воювати
До 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - розповіли в ЗСУ.
- З початку доби 14 вересня російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.
- У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.
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