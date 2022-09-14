Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника, морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправки на позиції переднього краю без зброї намагається примусити особовий склад брати участь у бойових діях. Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях", - розповіли в ЗСУ.

З початку доби 14 вересня російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.

У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.

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