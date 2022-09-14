Росіяни рятують ППО та евакуюють свою техніку з України
Російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону", - йдеться у звіті.
- З початку доби, 14 вересня, російський агресор завдав 8 ракетних і 4 авіаційних удари та здійснив 15 обстрілів з РСЗВ.
- У Донецькій області українські захисники знищили склад росіян, у якому вони розміщували продовольство.
- До 50 мобілізованих окупантів з Горлівки, Донецька область, написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.
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