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Росіяни рятують ППО та евакуюють свою техніку з України

14 вересня, 2022 середа
19:12
війна з Росією С-300

Російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону", - йдеться у звіті.
 

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Україна
Росія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
наступ ЗСУ
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