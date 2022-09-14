Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію РФ. Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області, були помічені колони з комплексами С-300 та “Бук”, що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону", - йдеться у звіті.



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