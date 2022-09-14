Може статися крах російських збройних сил, - ексмаршал ВПС Британії

Про це повідомляє Sky News.

Маршал авіації Королівських ВПС у відставці Едвард Стрингер, колишній генеральний директор Академії оборони та генеральний директор Стратегічного командування з розвитку об’єднаних сил заявив, що змінив свою думку про те, що війна почнеться наступного року.

"Я бачу, що росіяни не зможуть відновити свої збройні сили, щоб знову перехопити ініціативу та перейти в наступ, — сказав Стрингер. - Можна сподіватися, що Зеленський зможе почати переговори про вигідні умови й, можливо, навіть зламати російське вторгнення в його країну".

Ексмаршал зауважив, що врешті-решт усі конфлікти закінчуються переговорами. "Треба відкалібрувати, до якої міри ви дозволяєте йому (Путіну. - Ред.) думати, що він все залишається частиною співдружності націй".

"Я завжди думав, що це (перемога України. - Ред.) трапиться наступного року. Зараз я думаю, що це можливо зараз. Не хочеться бути людиною, яка каже, що все закінчиться до Різдва. Але зараз можливо станеться крах російських збройних сил. Я ставлю на це тверді хороші 30-40%", - заявив військовик.

І перемога України, на думку Стрингера, "ставить під сумнів майбутнє Путіна, путінізму".

"А Заходу слід зараз дуже серйозно замислитися над тим, як виглядає світ після Путіна", - резюмував ексмаршал ВПС Великої Британії.

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