У США помер автор музики до серіалу "Твін Пікс" Анджело Бадаламенті
У віці 85 років помер американський піаніст і композитор Анджело Бадаламенті
Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.
Бадаламенті помер у неділю,11 грудня, природною смертю в оточенні родини у своєму будинку в Лінкольн-Парку, Нью-Джерсі, розповіла племінниця музиканта Френсіс Бадаламенті.
"Він був люблячим чоловіком, батьком і дідусем", - сказала його агентка Лаура Енгель.
Довідка: Анджело Бадаламенті - американський піаніст і композитор. Він почав вчитися грати на фортепіано у 8 років, згодом, у 1958 році здобув ступінь бакалавра та у 1959 році – ступінь магістра в Манхеттенській школі музики.
Понад 70 фільмів, комп’ютерних ігор, телесеріалів отримали написану ним музику. Найбільшу популярність йому принесла музика, написана для фільмів і телесеріалів американського кінорежисера Девіда Лінча.
Бадаламенті знявся у фільмі "Малхолланд Драйв", а також зіграв людину за роялем в телесеріалах "У прямому ефірі" і "Твін Пікс: Повернення", а також у фільмі "Синій оксамит".
У 1990 році він отримав "Греммі" за краще інструментальне поп-виконання "Twin Peaks Theme", в 1993 - премію "Незалежний дух" за кращий оригінальний саундтрек "Твін Пікс: Крізь вогонь", а в 2005 - премію "World Soundtrack Award" в номінації "Композитор саундтрека року".
А у 2005 році композитор написав музику ще й для гри "Fahrenheit:Indigo Prophecy".
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