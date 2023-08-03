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У США прокоментували очікування від саміту щодо української формули миру

3 серпня, 2023 четвер
03:30
Війна з Росією Держдепартамент США

США сприймають майбутній саміт у Саудівській Аравії, на якому учасники зустрічі обговорять запропоновану президентом України "формулу миру" та її реалізацію - початком процесу та шансом для держав почути українську сторону безпосередньо

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

Американський чиновник звертає увагу, що для старту справжнього мирного процесу РФ має продемонструвати свою готовність долучитися до мирних переговорів. Проте Кремль цього не зробив.

Представник Держдепу додав, що у Вашингтоні не очікують на ухвалення на запланованому саміті в Саудівській Аравії кардинальних рішень.

"На наш погляд це шанс для країн світу почути Україну безпосередньо. І ми сподіваємося, що кожна країна світу підтримає позицію України. І кожна країна світу займе таку позицію, як і ми - що територіальну цілісність і суверенітет України необхідно поважати", - сказав Міллер.

Також речник Держдепу підтвердив, що у саміті візьме участь делегація США. Її склад буде оголошено цього тижня.

  • На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді.

Саудівська Аравія
переговори з РФ
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