У США розпочали розслідування щодо високотехнологічної техніки, яка потрапила до Росії, - The Washington Post
ФБР і міністерство торгівлі США вивчають шляхи можливих постачань високотехнологічних пристроїв виробництва американських компаній військовим відомствам Росії
Про це пише The Washington Post.
Джерело видання, близьке до розслідування, стверджує, що спецслужби мають намір встановити, як американські мікросхеми опинилися у військовій техніці РФ і "прослідкувати шлях постачання цієї продукції зі США".
The Washington Post нагадує, що під час бойових дій в Україні в захоплених ЗСУ дронах, радіолокаторах, танках та іншій військовій техніці РФ було виявлено мікросхеми виробництва компаній із США.
Вже з'ясували, що частину мікросхем, знайдених у російській військовій техніці, зроблено до 2014 року та запровадження санкцій, які обмежили постачання до Росії передового обладнання подвійного призначення. Проте деякі з мікросхем, стверджують фахівці, було випущено у 2020 році.
The Washington Post наголошує, що у Росії виробляють дуже мало власних комп’ютерних чіпів чи електроніки, і це змушує її покладатися на імпорт.
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