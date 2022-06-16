Про це пише The Washington Post.

Джерело видання, близьке до розслідування, стверджує, що спецслужби мають намір встановити, як американські мікросхеми опинилися у військовій техніці РФ і "прослідкувати шлях постачання цієї продукції зі США".

The Washington Post нагадує, що під час бойових дій в Україні в захоплених ЗСУ дронах, радіолокаторах, танках та іншій військовій техніці РФ було виявлено мікросхеми виробництва компаній із США.

Вже з'ясували, що частину мікросхем, знайдених у російській військовій техніці, зроблено до 2014 року та запровадження санкцій, які обмежили постачання до Росії передового обладнання подвійного призначення. Проте деякі з мікросхем, стверджують фахівці, було випущено у 2020 році.

The Washington Post наголошує, що у Росії виробляють дуже мало власних комп’ютерних чіпів чи електроніки, і це змушує її покладатися на імпорт.

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