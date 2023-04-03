Про це інформує CNN.

Спалах шторму 1 квітня охопив США в семи штатах, торнадо зруйнував будинки та підприємства, зірвав дахи з будівель, розколов дерева і підняв у повітря транспортні засоби.

Вінн, штат Арканзас, де загинули щонайменше 4 людини, був розділений навпіл, залишивши лінію руйнування від західної межі міста до східної.

"Нам просто знадобиться вся допомога, яку ми можемо (отримати, - ред.), щоб допомогти цим сім'ям відновитися", - сказала мер Дженніфер Хоббс.

Приблизно в 160 км на південний захід ще одна людина померла в Норт-Літл-Рок.

Найбільше жертв виявили у Теннессі - 15 людей.

Також постраждав штат Індіана.

Три смерті були в Мемфісі: двоє дітей і дорослий знайдені мертвими після того, як дерева впали на будинки.

Дев'ять інших загинули в окрузі Макнейрі.

"Шторм повністю перетнув наш округ з одного боку в інший", - сказав шериф Гай Бак.

Загалом відомо про 32 загиблих.

У деяких штатах через наслідки негоди оголосили надзвичайний стан.

Відомо, що унаслідок негоди без електрики залишилися не менш як 300 тисяч будинків.