У США руйнівний торнадо забрав життя 32 людей
Декілька штормів і торнадо лютували на півдні та середньому заході Сполучених Штатів Америки. Відомо, що загинуло щонайменше 32 людини
Про це інформує CNN.
Спалах шторму 1 квітня охопив США в семи штатах, торнадо зруйнував будинки та підприємства, зірвав дахи з будівель, розколов дерева і підняв у повітря транспортні засоби.
Вінн, штат Арканзас, де загинули щонайменше 4 людини, був розділений навпіл, залишивши лінію руйнування від західної межі міста до східної.
"Нам просто знадобиться вся допомога, яку ми можемо (отримати, - ред.), щоб допомогти цим сім'ям відновитися", - сказала мер Дженніфер Хоббс.
Приблизно в 160 км на південний захід ще одна людина померла в Норт-Літл-Рок.
Найбільше жертв виявили у Теннессі - 15 людей.
Також постраждав штат Індіана.
Три смерті були в Мемфісі: двоє дітей і дорослий знайдені мертвими після того, як дерева впали на будинки.
Дев'ять інших загинули в окрузі Макнейрі.
"Шторм повністю перетнув наш округ з одного боку в інший", - сказав шериф Гай Бак.
Загалом відомо про 32 загиблих.
У деяких штатах через наслідки негоди оголосили надзвичайний стан.
Відомо, що унаслідок негоди без електрики залишилися не менш як 300 тисяч будинків.
- 24 березня сильні шторми обрушилися на південні штати США торнадо вбив щонайменше 23 людини, зруйновано будинки.
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