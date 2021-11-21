У США суд виправдав юнака, що застрелив погромників з Black Lives Matter. Почалися протести

У Кеноші протестувальники зібралися біля будівлі суду, в Портленді (штат Орегон) розлючений натовп намагався увірватися до місцевого слідчого ізолятора, повідомляє Еспресо.TV.



В Нью-Йорку кілька сот демонстрантів пройшли Бруклінським мостом і зібралися біля будівлі Barclays Center у Брукліні, тримаючи плакати з фотографіями Джозефа Розенбаума та Ентоні Хубера. Це імена чоловіків, застрелених Ріттенхаусом з гвинтівки.



Ще сотня людей вийшла на вулиці Окленда (штат Каліфорнія), вигукуючи гасло "Революція та нічого більше" під час маршу, повідомляє телеканал ABC.



Акцій також пройшли у Чикаго та Колумбусі.



Перед цим, 20 листопада, суд присяжних виправдав Кайла Ріттенхауса.







Один із тих, хто напав тоді на нього, був озброєний пістолетом.



При цьому Ріттенхаус захищав власність громадян як озброєний доброволець.



Під час минулорічних заворушень в багатьох американських штатах налякані жителі саомстійно створювали подібні формування.



Суд постановив, що Кайл Ріттенхаус діяв у межах самооборони.





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