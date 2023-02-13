У США відбувся головний спортивний матч року - Супербоул

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У грі, яка відбулася в Глендейлі, "Канзаз-Сіті" переміг "Філадельфію" з рахунком 38:35. "Чіфс" здобули чемпіонський титул НФЛ втретє в історії. Також вони перемагали у 1969 та 2019 роках. Найкращим гравцем матчу було визнано Патріка Махоумса з "Канзас-Сіті".

Супербоул є найпопулярнішою одноденною спортивною подією у світі. В останні 10 років вирішальний матч сезону з американського футболу в середньому збирає телеаудиторію у 100 млн глядачів. Стільки ж людей дивляться Супербоул по всьому світу.

Національна футбольна ліга

Супербоул

Глендейл, США

13 лютого

"Філадельфія Іглз" – "Канзас-Сіті Чіфс" 35:38