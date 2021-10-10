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У США відновили візову лотерею Green Card

10 жовтня, 2021 неділя
21:39
Світ посольство США

Американський уряд поновив розіграш візової лотереї Green Card

Про це повідомляє "Голос Америки".  

Конгрес США надав дозвіл на видачу 55 тис. "зелених карток" на 2023 рік для іммігрантів з усього світу. При цьому, право на отримання візи у лотереї не переноситься на наступний рік. Весь процес має бути завершений протягом року від його початку.

У 2017 році тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про низку заходів, які заборонили людям з країн з переважно мусульманським населенням прибувати до США. Американські консульства по всьому світу були закриті на тлі пандемії коронавірусу.

Згодом адміністрація Трампа оголосила про заборону деяких імміграційних віз, стверджуючи, що це необхідно для захисту економіки США. В результаті тисячі переможців візової лотереї втратили можливість прибути до США.

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