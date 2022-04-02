Про це повідомив журналіст Голосу Америки.

Нагадаємо, коментуючи 1 квітня пожежу на нафтобазі Бєлгорода, у Міноборони України наголосили, що проводять оборонну операцію.

У ніч з 31 березня на 1 квітня у російському Бєлгороді сталась пожежа на нафтобазі.

"Тут один агресор – це президент Путін і російські військові під його керівництвом", – сказала Псакі, коментуючи удар по Бєлгороду.Вона додала, що цю війну почав Путін і це російські війська бомблять українські міста і здійснюють жахливі акти насильства. Псакі підкреслила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді."Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє», – сказала речниця Білого дому у відповідь на запитання про можливі удари України по російській території в майбутньому.

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