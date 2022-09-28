У США винайшли застосунок, яким можна перевірити, що станеться з будь-яким містом у разі ядерного вибуху
Сервіс NukeMap допоможе змоделювати застосування ядерної зброї на обраній ділянці та оцінити масштаб руйнувань
Про це повідомляє Ліга.Tech.
Щоб скористатися інтерактивним симулятором NukeMap, треба обрати на мапі місце ймовірного вибуху ядерної бомби. Для цього можна або ввести назву міста в пошукове поле, або перетягнути маркер на карті. Таким чином можна обрати навіть конкретний район свого міста, вулицю або будинок.
Потім треба обрати тип зброї (наприклад, "Цар-бомба", найбільша бомба радянського виробництва), а також обрати тип вибуху – повітряний чи наземний. Треба мати на увазі, що наземний тип передбачає розміщення бомби на землі. Поки що в Україні йдеться про загрозу лише повітряного вибуху.
NukeMap проведе розрахунки радіуса випромінювання, вогняної кулі, пошкоджень вибуховою хвилею, теплового випромінювання, радіоактивних опадів, а також орієнтовної кількості жертв і травмованих.
Симулятор ядерних вибухів NukeMap розробив науковець з Американського інституту фізики Алекс Веллерштейн.
Для того щоби скористатись ним потрібно перейти за посиланням та виконати кілька простих дій.
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