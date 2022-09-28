Про це повідомляє Ліга.Tech.

Щоб скористатися інтерактивним симулятором NukeMap, треба обрати на мапі місце ймовірного вибуху ядерної бомби. Для цього можна або ввести назву міста в пошукове поле, або перетягнути маркер на карті. Таким чином можна обрати навіть конкретний район свого міста, вулицю або будинок.

Потім треба обрати тип зброї (наприклад, "Цар-бомба", найбільша бомба радянського виробництва), а також обрати тип вибуху – повітряний чи наземний. Треба мати на увазі, що наземний тип передбачає розміщення бомби на землі. Поки що в Україні йдеться про загрозу лише повітряного вибуху.

NukeMap проведе розрахунки радіуса випромінювання, вогняної кулі, пошкоджень вибуховою хвилею, теплового випромінювання, радіоактивних опадів, а також орієнтовної кількості жертв і травмованих.

Симулятор ядерних вибухів NukeMap розробив науковець з Американського інституту фізики Алекс Веллерштейн.

Для того щоби скористатись ним потрібно перейти за посиланням та виконати кілька простих дій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb