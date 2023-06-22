У США вперше дозволили продавати м’ясо, вирощене у лабораторії

Про це пише АР news.

Компаніям Upside Foods та Good Meat було надано дозвіл на продаж в США м'яса, яке отримане не від убитих тварин, а шляхом вирощування на клітинах, або культивування. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США визнало, що продукти обох компаній безпечні для споживання.

Цей крок відкриває нову еру виробництва м'яса, яка має на меті зменшити шкоду для тварин і значний екологічний вплив на навколишнє середовище.

Зазначається, що культивоване м’ясо вирощують у сталевих резервуарах з використанням клітин живої тварини, заплідненої яйцеклітини або спеціального банку збережених клітин.

Вартість такого м'яса наразі є невідомою, оскільки ні представники компанії Upside, ні Good Meat не розкрили ціну однієї курячої котлети. Проте, очікується, що ціна буде на рівні елітної органічної курятини, яка зазвичай продається за ціною до $20 доларів за фунт.

Компанії планують спочатку представити свої нові продукти в ексклюзивних ресторанах. Upside Foods співпрацює з рестораном Bar Crenn у Сан-Франциско, тоді як страви Good Meat будуть доступні в ресторані у Вашингтоні, яким керує шеф-кухар та власник Хосе Андрес.