Через проблеми у Бєлгородській області по усій РФ не вистачає курятини, - ЗМІ
У Росії спостерігається фізичний дефіцит курей-бройлерів та філе. Однією з причин цього можуть бути труднощі, з якими стикаються виробники в Бєлгородській області
Про це 27 травня 2023 року написала російська ділова газета "Вєдомості".
Дефіцит обсягів підтвердили джерела "Вєдомостей" в одній з федеральних роздрібних мереж. Представник великого м'ясопереробника також заявив, що на ринку відбувається "перерозподіл потоків".
"Однією з причин цього можуть бути труднощі, з якими стикаються виробники Бєлгородської області. За даними Федеральної служби державної статистики Росії, регіон є лідером з промислового виробництва м'яса птиці в країні", - зазначає видання.
Зокрема, у січні - квітні 2023 року в Росії було вироблено 2,17 млн тонн м'яса птиці (у живій вазі), з яких на Бєлгородську область припадає 12,1% (260 400 тонн).
Компанія Metro повідомила про зростання попиту на куряче м'ясо, але запевнила, що не зафіксувала дефіциту обсягів курятини. Інші ритейлери (X5 Group, "Магніт", "Лента" і "ВкусВилл") не відповіли на запитання "Вєдомостей".
Оптові ціни на курятину впали до найнижчого рівня з початку року. Це пов'язано зі збільшенням пропозиції продукції. Зазначається, що у прикордонних регіонах "існують проблеми", пов'язані з "постачанням сировини, інгрідієнтів для вирощування курки та логістикою", пише газета.
Як наголошують "Вєдомості", активи компаній "Ресурс" і "Черкізово", найбільших виробників м'яса птиці в Росії, розташовані у Бєлгородській області.
- Об'єкти на території Бєлгородської області РФ часто потрапляють під удари українських безпілотників.
- Окрім того, нещодавно саме Бєлгородщина стала місцем проведення партизанського рейду російських антипутінських сил.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони.
- 24 травня, легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України.
- 26 травня спікер Легіону "Свобода Росії" Цезар сказав, що мета операції на Бєлгородщині досягнута. Легіон "Свобода Росії" обіцяє "демілітаризовану зону" на всіх прикордонних з Україною регіонах РФ.
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