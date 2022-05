У США вручили Пулітцерівські премії, серед лауреатів - всі журналісти і журналістки України

Про це йдеться на Twiiter-сторінці Пулітцерівської премії.

"Вітаємо журналістів України", - йдеться у дописі.

Українських журналістів відзначили спеціальною нагородою "за мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню".

"Рада Пулітцера нагороджує журналістів України за їхню мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна в їхню країну та його пропагандистської війни в Росії. Попри бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у їхніх лавах вони наполегливо намагалися надати точне уявлення про жахливу реальність, зробивши честь Україні та журналістам усього світу, минулого та сьогодення", - йдеться у коментарі комітету премії.

Премію також отримали видання The New York Times (національний і міжнародний репортажі), The Washington Post (служіння суспільству), Miami Herald (висвітлення гарячих подій), журналісти цих та низки інших видань і автори літературних творів.

Пулітцерівська премія - найпрестижніша нагорода у журналістиці та літературі США. Також премією відзначають витвори музичного і театрального мистецтва. Заснована угорсько-американським журналістом і видавцем Джозефом Пулітцером. Вперше премію вручили у 1917 році.

