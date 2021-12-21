У США зафіксували першу смерть від "Омікрона"

Про це повідомляє ABC.

Від цього варіанту коронавірусу помер чоловік з округу Харріс в штаті Техас.

За даними влади, чоловікові було близько 50 років, він не був щеплений і мав хронічні проблеми зі здоров'ям. Представники органів охорони здоров'я зауважили, що не вважають штам "Омікрон" більш смертельним, але підкреслюють необхідність бустерної дози вакцини.

У американських центрах з контролю і профілактики захворювань наголосили, що штам "Омікрон" став домінуючим в США.

За відомостями за минулий тиждень, новий варіант коронавірусу був виявлений у більш ніж 73% інфікованих. За останні чотири тижні коронавірусом в Сполучених Штатах заразились понад 3 млн осіб, померли більше 34 000. США продовжують лідирувати в світі за цими двома показниками.

