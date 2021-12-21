У США зафіксували першу смерть від "Омікрона"
У Сполучених Штатах повідомили про перший летальний випадок від зараження штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє ABC.
Від цього варіанту коронавірусу помер чоловік з округу Харріс в штаті Техас.
За даними влади, чоловікові було близько 50 років, він не був щеплений і мав хронічні проблеми зі здоров'ям. Представники органів охорони здоров'я зауважили, що не вважають штам "Омікрон" більш смертельним, але підкреслюють необхідність бустерної дози вакцини.
У американських центрах з контролю і профілактики захворювань наголосили, що штам "Омікрон" став домінуючим в США.
За відомостями за минулий тиждень, новий варіант коронавірусу був виявлений у більш ніж 73% інфікованих. За останні чотири тижні коронавірусом в Сполучених Штатах заразились понад 3 млн осіб, померли більше 34 000. США продовжують лідирувати в світі за цими двома показниками.
- Нагадаємо, 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні.
- У понеділок, 20 грудня, керівник Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе заявив, що два випадки зараження штамом коронавірусу "Омікрон" виявили у Грузії.
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