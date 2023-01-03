У США загинув відомий автогонщик та зірка YouTube Кен Блок
Легенда американського автоспорту і зірка YouTube Кен Блок загинув під час аварії на снігоході – йому було 55 років
Про це пише BBC.
Трагедія сталася 2 січня у штаті Юта. Блок спускався крутим схилом, його снігохід перекинувся і причавив чоловіка. Від отриманих травм гонщик помер на місці.
Блок брав участь у найрізноманітніших змаганнях – ралі, мотокросі, джимхані, а також зі сноубордингу та скейтбордингу.
Пізніше він отримав широку популярність завдяки трюковому шоу Gymkhana на YouTube, де мав майже два мільйони підписників.
Блок став співзасновником бренду одягу для скейтбордингу DC Shoes.
Hoonigan Industries, ще один виробник одягу, яким він володів, підтвердила смерть засновника.
"Кен був провідником, першовідкривачем і прикладом. Але найважливіше, що він був батьком і чоловіком. Його дуже не вистачатиме", - сказано в офіційній заяві Hoonigan.
Одним з перших співчуття родині Блока висловив чемпіон світу 2009 року Дженсон Баттон: "Я шокований новиною про загибель Кена. Він – талант, який багато зробив для автоспорту. Він був справжнім лідером зі своїм унікальним стилем та заразливою усмішкою. Автоспорт втратив одного з найкращих представників, але, що важливіше, просто чудову людину".
У Блока залишились дружина Люсі та троє дітей.
- Нагадаємо, 2 січня ледь не загинув популярний актор Джеремі Реннер. Він отримав травму грудної клітини та ортопедичні травми під час прибирання снігу. У понеділок зірку прооперували, і він залишається у відділенні інтенсивної терапії у важкому, але стабільному стані.
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