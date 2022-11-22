У США закликали до деескалації у Сирії після ударів Туреччини

Про це повідомляє речник держдепу США Нед Прайс у твіттері.

Тож США висловлюють свої щирі співчуття у зв'язку із загибеллю мирних жителів у Сирії та Туреччині. Держдеп також виступає проти нескоординованих воєнних дій в Іраку.

"Ми закликаємо до деескалації в Сирії для захисту цивільного населення та підтримки спільної мети - розгрому ІДІЛ. Ми продовжуємо виступати проти будь-яких нескоординованих військових дій в Іраку, які порушують суверенітет цієї", - наголосив Прайс.

20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових.

21 листопада курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по Півдні Туреччини. За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет. А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.

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