У США закликали до деескалації у Сирії після ударів Туреччини
Сполучені Штати відреагували на проведення Туреччиною операції проти курдів у Сирії й Іраку. Тож Вашингтон закликав до деескалації у Сирії
Про це повідомляє речник держдепу США Нед Прайс у твіттері.
Тож США висловлюють свої щирі співчуття у зв'язку із загибеллю мирних жителів у Сирії та Туреччині. Держдеп також виступає проти нескоординованих воєнних дій в Іраку.
"Ми закликаємо до деескалації в Сирії для захисту цивільного населення та підтримки спільної мети - розгрому ІДІЛ. Ми продовжуємо виступати проти будь-яких нескоординованих військових дій в Іраку, які порушують суверенітет цієї", - наголосив Прайс.
- 20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула внаслідок атаки турецьких військових.
- 21 листопада курдська збройна організація YPG завдала ракетних ударів по Півдні Туреччини. За інформацією турецької влади, курдські ополченці випустили по району Каркомиш 5 ракет. А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Анкара розглядає можливість проведення наземної операції в Сирії та Іраку після повітряної частини.
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