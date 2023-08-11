У США застрелили чоловіка, який погрожував вбити президента Байдена

Про це повідомляє ВВС.

"Чоловік, який розміщував у інтернеті погрози застосувати насильство проти президента Джо Байдена й інших посадовців, був застрелений під час рейду ФБР", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що правоохоронці намагалася видати Робертсону ордер на арешт у його помешканні у штаті Юта лише за кілька годин до візиту в цей штат Байдена.

"У кримінальній справі вказано, що Робертсон писав у Facebook погрози стосовно Байдена й прокурора, який висунув кримінальні обвинувачення проти Дональда Трампа", - стверджує видання.