У США застрелили чоловіка, який погрожував вбити президента Байдена
Американця Крейга Робертсона, який погрожував застрелити президента Байдена, вбили агенти ФБР під час затримання
Про це повідомляє ВВС.
"Чоловік, який розміщував у інтернеті погрози застосувати насильство проти президента Джо Байдена й інших посадовців, був застрелений під час рейду ФБР", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що правоохоронці намагалася видати Робертсону ордер на арешт у його помешканні у штаті Юта лише за кілька годин до візиту в цей штат Байдена.
"У кримінальній справі вказано, що Робертсон писав у Facebook погрози стосовно Байдена й прокурора, який висунув кримінальні обвинувачення проти Дональда Трампа", - стверджує видання.
- 11 серпня президент США Джо Байден назвав Китаю "бомбою уповільненої дії" через слабке зростання китайської економіки та економічні проблеми в країні.
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