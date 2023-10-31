У США затримали трьох росіян, які закуповували підсанкційну електроніку для армії РФ

Про це пише Міністерство юстиції США.

Звинувачення висунули проти Миколи Гольцева, Салімджона Насріддінова та Крістіни Пузирьової, які проводили незаконні закупівлі від імені російських організацій, що потрапили під санкції, включно з тими, що пов'язані з армією РФ.

Зазначається, що деякі електронні компоненти та інтегральні схеми, які постачали обвинувачені, були знайдені в російській зброї.

Насріддінова сьогодні заарештували в Брукліні, Гольцева і Пузирьову затримали в готелі на Манхеттені, куди вони прибули, аби відвідати спільника.

"Як стверджується, обвинувачені ухилялися від санкцій, доставляючи в Росію обладнання, життєво важливе для їхніх систем високоточної зброї, деякі з яких використовувалися на полі бою в Україні", - заявив прокурор Бреон Піс.

"Цих обвинувачених звинувачують у незаконному експорті електроніки на мільйони доларів, щоб підтримати Кремль у його постійних атаках на Україну. Протягом року ця злочинна організація уникала санкцій і законів США, зумівши відправити на російське поле бою понад 300 партій заборонених товарів на суму приблизно 10 мільйонів доларів США", - значиться у справі.

Повідомляється, що звинувачені використовували дві організації, зареєстровані в Брукліні - SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc., - щоб сприяти схемі. Ці організації незаконно отримували, закуповували та відправляли електроніку подвійного призначення від американських виробників у РФ. Як описано в скарзі та інших судових документах, деякі електронні компоненти та інтегральні схеми з тим самим виробником, моделлю та номером деталі, були знайдені в таких видах озброєння:

Комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ";

Комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2";

Ракетах "Изделие" 305Е;

Протиракетному комплексі "Витебськ" Л370;

Вертольотах Ка-52;

Дронах "Орлан-10";

Танках Т-72Б3.

Гольцев отримував замовлення від російських компаній, після чого спілкувався безпосередньо з американськими виробниками та дистриб’юторами, зазвичай використовуючи тпсевдоніми "Нік Стівенс" або "Джіо Росс". Товар доправляли різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ. Пузирьова керувала численними банківськими рахунками та проводила фінансові операції для підтримки схеми.