У США затримали трьох росіян, які закуповували підсанкційну електроніку для армії РФ
У США затримали трьох росіян, які обходили санкції та закуповували для російської армії електроніку через підставні компанії у Брукліні, їм вдалося доправити товару на $10 млн
Про це пише Міністерство юстиції США.
Звинувачення висунули проти Миколи Гольцева, Салімджона Насріддінова та Крістіни Пузирьової, які проводили незаконні закупівлі від імені російських організацій, що потрапили під санкції, включно з тими, що пов'язані з армією РФ.
Зазначається, що деякі електронні компоненти та інтегральні схеми, які постачали обвинувачені, були знайдені в російській зброї.
Насріддінова сьогодні заарештували в Брукліні, Гольцева і Пузирьову затримали в готелі на Манхеттені, куди вони прибули, аби відвідати спільника.
"Як стверджується, обвинувачені ухилялися від санкцій, доставляючи в Росію обладнання, життєво важливе для їхніх систем високоточної зброї, деякі з яких використовувалися на полі бою в Україні", - заявив прокурор Бреон Піс.
"Цих обвинувачених звинувачують у незаконному експорті електроніки на мільйони доларів, щоб підтримати Кремль у його постійних атаках на Україну. Протягом року ця злочинна організація уникала санкцій і законів США, зумівши відправити на російське поле бою понад 300 партій заборонених товарів на суму приблизно 10 мільйонів доларів США", - значиться у справі.
Повідомляється, що звинувачені використовували дві організації, зареєстровані в Брукліні - SH Brothers Inc. і SN Electronics Inc., - щоб сприяти схемі. Ці організації незаконно отримували, закуповували та відправляли електроніку подвійного призначення від американських виробників у РФ. Як описано в скарзі та інших судових документах, деякі електронні компоненти та інтегральні схеми з тим самим виробником, моделлю та номером деталі, були знайдені в таких видах озброєння:
- Комплексі радіорозвідки "Торн-МДМ";
- Комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглебск-2";
- Ракетах "Изделие" 305Е;
- Протиракетному комплексі "Витебськ" Л370;
- Вертольотах Ка-52;
- Дронах "Орлан-10";
- Танках Т-72Б3.
Гольцев отримував замовлення від російських компаній, після чого спілкувався безпосередньо з американськими виробниками та дистриб’юторами, зазвичай використовуючи тпсевдоніми "Нік Стівенс" або "Джіо Росс". Товар доправляли різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаї, Індії та ОАЕ. Пузирьова керувала численними банківськими рахунками та проводила фінансові операції для підтримки схеми.
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