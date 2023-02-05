У США зійшов з рейок потяг із небезпечними речовинами, спалахнула пожежа

Про це пишуть у CNN.

Зазначається, що поїзд Norfolk Southern із понад 100 вагонами зійшов з рейок у Східній Палестині, американський штат Огайо. У ньому було близько 20 вагонів із небезпечними речовинами – 10 зійшли з рейок, 5 із яких перевозили вінілхлорид.

Так, через аварію виникла масштабна пожежа, а місцева влада ухвалила рішення про евакуацію населення в радіусі 1,6 км від місця події. Мешканцям прилеглих міст порадили не виходити з дому, доки їм не повідомлять, що це безпечно. На вимушеному карантині опинилися понад 5 тисяч осіб.

Державні екологи кажуть, що не виявили шкідливих рівнів хімічної речовини в громаді.

"З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає", – запевнив міський голова Трент Конавей.