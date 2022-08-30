У статусі почесного гостя: Україна взяла участь у Лісабонському книжковому ярмарку

Про це повідомляє Читомо.

Як йдеться у повідомленні, у португальському Лісабоні, в Парку Едуардо VII, стартував Лісабонський книжковий ярмарок, на якому Україна виступила у ролі почесного гостя з власним національним стендом. Його організувало Посольство України в Португалії.

"У перший же день український стенд опинився у центрі уваги – тут побували журналісти багатьох телеканалів, блогери й чимало читачів. А ближче до вечора завітав і президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза. Він висловив свою підтримку українцям й отримав у подарунок українські книжки", - пише Читомо.

Також зазначається, що до українського стенда проявили цікавість португальські діти.

"Португальські підлітки підходять, гортають українські казки й прописи, кажуть, що хочуть вивчати українську, адже це мова надзвичайно сміливої країни", - йдеться у повідомленні.

Серед аудиторії фестивалю й українці, які скористалися можливістю поспілкуватися рідною мовою і почитати книжки.

"Приходять також і українці, як представники діаспори, так і ті, хто опинилися в Португалії недавно, рятуючись від війни. Для них усіх український стенд це й можливість поспілкуватися рідною мовою і почитати нею", - кажуть волонтерки стенда про фестивальну аудиторію.

Як пише Читомо, організаторам стенда вдалося представити українські книжки різної тематики та жанрів.

"Чільне місце зайняла класична українська література, а також історичні книжки – зокрема перекладена португальською "Історія України" Сергія Плохія, а також "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні" Інни Ковалишеної, що незабаром вийде англійською у США та Європі... Окремим блоком представлені хроніки визвольних змагань та сучасної війни", - йдеться у повідомленні.

Ярмарок триватиме з 25 серпня до 11 вересня. На українському стенді читачі можуть купити книжки з мистецтва, зокрема стріт-арту, української кулінарії, дитячу літературу, біографічні видання та кілька книжок українських авторів у португальському перекладі.

Довідка.

Лісабонський книжковий ярмарок (Feira do livro Lisboa) – це один із найстаріших культурних фестивалів Європи, якому майже сто років. Цьогоріч його проводять вже 92-й раз. Він налічує 340 павільйонів, поділених між 140 видавцями та книгорозповсюджувачами.

На Книжковому ярмарку у Варшаві побудували стенд на знак вдячності від українців за допомогу під час війни "Дякуємо, Польще!" та збір коштів на підтримку України.

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