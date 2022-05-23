На Книжковому ярмарку у Варшаві відкриють український стенд "Дякуємо, Польще!"
На Книжковому ярмарку у Варшаві будують стенд на знак вдячності від українців за допомогу під час війни "Дякуємо, Польще!" та збір коштів на підтримку України
Про це повідомив Мінкульт у фейсбуці.
"Дякуємо, Польще! / Dziękujemy, Polsko! - гасло українського стенда на Книжковому ярмарку у Варшаві. Так Україна висловлює вдячність дружній Польщі за справжню допомогу і підтримку", - наголосили в міністерстві.
Ярмарок відбуватиметься з 26 до 29 травня за адресою Pałac Kultury i Nauki (PKiN), plac Defilad 1. Під час події не лише продаватимуть книжки, але й проводитимуть зустрічі з авторами, перекладачами та ілюстраторами, а також дискусії, майстер-класи й виставки. Вхід на ярмарок вільний для всіх охочих.
"Під час роботи українського стенда відбуватиметься збір коштів на проєкт "Книжки без кордонів", який Український інститут книги реалізує під патронатом першої леді України Олени Зеленської, за підтримки МКІП та МЗС. У Польщі цей проєкт реалізується під патронатом першої леді Польщі Агати Корнгаузер-Дуди спільно з Польським інститутом книги та іншими партнерами. На стенді також буде здійснюватися збір коштів на підтримку України", - зауважили в Мінкульті.
Також мністерство оприлюднило повну програму Книжкового ярмарку.
Організаторами події стали Мінкульт, Український інститут книги, посольство України в Польщі. Участь у ній узяли Український інститут, Український ПЕН, Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал, Міжнародний фестиваль BookForum.
- Польща лобіюватиме якнайшвидше членство України у ЄС.
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