Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше членство України у ЄС

Про це повідомляють на офіційному сайті президента Польщі.

Президенти Польщі Анджей Дуда та Словаччини Зузана Чапутова анонсували серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів якнайшвидше надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

"Я прийняв пропозицію президентки Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус. Ми не сумніваємося, що вона має отримати цей статус якомога швидше", – переконаний Анджей Дуда.

За його словами, вони також намагатимуться переконати про необхідність рішення на майбутньому саміті НАТО в Мадриді про посилення присутності Альянсу на східному фланзі.

9 травня Володимир Зеленський заявив, що Україна заповнила другу частину опитувальника для вступу до Євросоюзу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина підтримує членство України в Євросоюзі в перспективі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb