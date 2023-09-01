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У Стокгольмі проводили в останню путь дослідника Голодомору Якоба Сундберга, кавалера українського ордену "За заслуги" ІІІ ступеня

1 вересня, 2023 п'ятниця
18:40
Новини Якоб Сундберг, Голодомор

У п'ятницю, 1 вересня, у столиці Швеції поховали видатного дослідника Голодомору, юриста і адвоката, професора Якоба Сундберга

Про це повідомив представнику української громади у Франції син професора Фредрік Сундберг.

Учений помер 27 липня, а церемонія поховання відбулася 1 вересня.

У 1988-1990 роках Якоб Сундберг очолював у Канаді Міжнародну комісію з розслідування Голодомору 1932-33 років, яка визнала відповідальність Кремля та спланованість злочину, а також те, що мав місце акт геноциду щодо українців.

Директор з питань досліджень Стокгольмського інституту міжнародного і публічного права професор Якоб Сундберг отримав від посла України у Швеції орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Цією високою нагородою професора Сундберга відзначили за багаторічну роботу з донесення до світової спільноти правди про Голодомор в Україні. Значну частину своїх наукових статей, рецензій та лекцій Якоб Сундберг присвятив проблематиці Голодомору, комуністичної ідеології, а також її сприйняттю у Швеції та світі.

У своїх роботах учений висвітлював проблеми замовчування Голодомору в Україні. 

Створення Міжнародної комісії з розслідування Голодомору 1932-33 років в Україні під головуванням професора Якоба Сундберга ініціював Світовий Конґрес Вільних Українців.

Представники української діаспори в Північній Америці зверталися до найвидатніших правознавців, які завдяки своєму високому громадському та науковому статусу мали достатній авторитет у міжнародній спільноті.

У листопаді 1989 року комісія Сундберга оприлюднила свій вердикт, назвавши надмірні хлібозаготівлі безпосередньою причиною масового голоду в Україні, а його передумовами - примусову колективізацію, розкуркулення заможних селян і бажання центрального уряду приборкати "традиційний український націоналізм".

Таким чином, правозахисники не лише розпізнали в Голодоморі національну складову, через що цей злочин було визнано геноцидом.

  • У липні 2023 року Голодомор визнали геноцидом українського народу Нідерланди та Італія.
  • Раніше це зробили Хорватія, Люксембург, Велика Британія, Словенія, Франція, Австралія, Бельгія, Білорусь, Болгарія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Ірландія, Італія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Молдова, Німеччина, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Румунія, США, Угорщина, Чехія, Ісландія, Хорватія, Словаччина, Європарламент та Балтійська Асамблея.
Україна
Швеція
Голодомор
геноцид
історія України
голод
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