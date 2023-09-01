У Стокгольмі проводили в останню путь дослідника Голодомору Якоба Сундберга, кавалера українського ордену "За заслуги" ІІІ ступеня

Про це повідомив представнику української громади у Франції син професора Фредрік Сундберг.

Учений помер 27 липня, а церемонія поховання відбулася 1 вересня.

У 1988-1990 роках Якоб Сундберг очолював у Канаді Міжнародну комісію з розслідування Голодомору 1932-33 років, яка визнала відповідальність Кремля та спланованість злочину, а також те, що мав місце акт геноциду щодо українців.

Директор з питань досліджень Стокгольмського інституту міжнародного і публічного права професор Якоб Сундберг отримав від посла України у Швеції орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Цією високою нагородою професора Сундберга відзначили за багаторічну роботу з донесення до світової спільноти правди про Голодомор в Україні. Значну частину своїх наукових статей, рецензій та лекцій Якоб Сундберг присвятив проблематиці Голодомору, комуністичної ідеології, а також її сприйняттю у Швеції та світі.

У своїх роботах учений висвітлював проблеми замовчування Голодомору в Україні.

Створення Міжнародної комісії з розслідування Голодомору 1932-33 років в Україні під головуванням професора Якоба Сундберга ініціював Світовий Конґрес Вільних Українців.

Представники української діаспори в Північній Америці зверталися до найвидатніших правознавців, які завдяки своєму високому громадському та науковому статусу мали достатній авторитет у міжнародній спільноті.

У листопаді 1989 року комісія Сундберга оприлюднила свій вердикт, назвавши надмірні хлібозаготівлі безпосередньою причиною масового голоду в Україні, а його передумовами - примусову колективізацію, розкуркулення заможних селян і бажання центрального уряду приборкати "традиційний український націоналізм".

Таким чином, правозахисники не лише розпізнали в Голодоморі національну складову, через що цей злочин було визнано геноцидом.