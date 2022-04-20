У столиці Естонії зʼявиться площа України

Про це повідомляє видання ERR.



За словами заступника мера столиці Естонії Йоозепа Вімма, талліннський комітет топонімів запропонувала міській раді розглянути три варіанта розташування майбутньої площі.

Найбільш гідним для цього визнали столичний парк Лембіту.



"Це символічне місце з кількох причин. По-перше, будівлі на цій території були зруйновані під час бомбардування в березні 1944 року. Тут розташовані Міністерство закордонних справ і площа Ісландія. Україна та площа Ісландія разом утворили б цілісний ансамбль", - прокоментував Вімм.



За його словами, реалізація проєкту триватиме щонайбільше до літа.



За словами Вімма, плани також обговорювалися із послом України в Естонії, і йому сподобалася ідея Української площі.



Нагадаємо, Естонія стала рекордсменом, пообіцявши Україні допомогу на суму майже 0,8% її власного ВВП