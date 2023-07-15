У столиці Канади торнадо пошкодив понад сотню будинків
Унаслідок торнадо, що пронісся південними районами Оттави, пошкоджено близько 120 будинків, одна людина отримала поранення
Про це повідомляє CBC News.
Точну швидкість вітру в епіцентрі торнадо поки ще не вдалося встановити, але сила стихії була достатньою, аби зривати дахи з будівель та гаражні двері, підіймати у повітря велосипеди та ламати дерева.
У багатьох будинках у південному районі Оттави вибито вікна та пошкоджено стіни. Унаслідок пошкодження опори лінії електропередач близько двох тисяч користувачів на короткий час залишилися без світла.
За даними лікарів, одна людина дістала легкі травми.
- Нагадаємо у кінці березня на південні штати США обрушилися сильні шторми, торнадо вбив щонайменше 23 людини, зруйновано будинки.
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