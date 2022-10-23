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Головна Світ У столиці Німеччини 80 тис. людей вийшли на акцію проти іранського режиму

У столиці Німеччини 80 тис. людей вийшли на акцію проти іранського режиму

23 жовтня, 2022 неділя
07:06
Світ

У суботу в Берліні відбулася багатотисячна демонстрація проти придушення протестів в Ірані – участь в акції взяли близько 80 тисяч людей

Про це повідомляє Spiegel.

Там зазначили, що учасники демонстрації приїхали з багатьох куточків Європи і протестували біля колони Перемоги у Берліні. Серед них було чимало іранців.

Акція на підтримку протестів в Ірані проходила під гаслом: "Жінка, життя, свобода".

Поліція спочатку називала цифру в 6 тисяч учасників, пізніше – у 37 тисяч осіб. А згодом за допомогою поліцейського гелікоптера було встановлено цифру в 80 тисяч осіб.

  • Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто не довіряє керівництву Ірану через передачу РФ дронів-камікадзе, які російська армія застосовує проти України

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акції протестів
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