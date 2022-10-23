У столиці Німеччини 80 тис. людей вийшли на акцію проти іранського режиму
У суботу в Берліні відбулася багатотисячна демонстрація проти придушення протестів в Ірані – участь в акції взяли близько 80 тисяч людей
Про це повідомляє Spiegel.
Там зазначили, що учасники демонстрації приїхали з багатьох куточків Європи і протестували біля колони Перемоги у Берліні. Серед них було чимало іранців.
Акція на підтримку протестів в Ірані проходила під гаслом: "Жінка, життя, свобода".
Поліція спочатку називала цифру в 6 тисяч учасників, пізніше – у 37 тисяч осіб. А згодом за допомогою поліцейського гелікоптера було встановлено цифру в 80 тисяч осіб.
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