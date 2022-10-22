Вбивають людей або голодом, або холодом: Зеленський прокоментував свою недовіру до Ірану, який спонсорує вбивства українців

Про це він заявив під час інтерв’ю з канадським телеканалам CTV та CBC.

"Іран передав дрони, якими вбивали українців і продовжують вбивати. Не один, не два, а сотні. Це не випадковість. Ми знаємо, що замовлення і домовленості ідуть про тисячі. Сотні точно передані. Їм не можна вірити, і це питання не в людях", - прокоментував президент.

Президент зазначив, що керівництво Ірану двічі скомпрометувало довіру до себе — країна не виплатила обіцяної компенсації сім'ям загиблих пасажирів українського "боїнгу", збитого іранською ракетою у 2020 році, а наразі продає зброю РФ.

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Також він додав, що зараз Іран допомагає холодом нищити українців, адже дронами завдаються удари по критичній інфраструктурі.

"Виключення теплоенергетики, просто для того, щоб люди не пережили цю зиму. Вбивають людей або голодом, що було на морі блокування, або холодом - те, що вони зараз роблять", - сказав він.

20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні, зокрема заморожено активи 3 фізичних осіб та 1 організації, відповідальних за постачання БПЛА

21 жовтня Велика Британія, Франція та Німеччина закликали ООН розслідувати звинувачення у використанні Росією безпілотників іранського походження для нападу на Україну.

Станом на 21 жовтня було відомо, що ЗСУ ліквідували 10 іранських інструкторів, що допомагали РФ запускати дрони-камікадзе.