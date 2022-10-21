За останній тиждень в Україні було знищено десять іранців, які тренували російських окупантів

Про це повідомив анонімний український посадовець, інформує The Jerusalem Post.

Видання зазначає, що український посадовець розповів ізраїльському телеканалу KAN news, що за останній тиждень унаслідок ударів з українського боку знищено 10 іранців, які навчали російських солдатів.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від військового керівництва України не було.

Відзначимо, ще 12 жовтня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни завезли іранських інструкторів на територію тимчасово окупованої Херсонщини та Криму для запусків дронів-камікадзе Shahed-136. За даними Центру, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладківка (Херсонська область) та Джанкой (Крим). Вони навчають росіян користуватися дронами-камікадзе й безпосередньо контролюють запуск безпілотників по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

Сьогодні, 21 жовтня, речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати також мають докази розміщення іранських військ у Криму для підтримки атак безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення.

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