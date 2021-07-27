У столиці очікуються грози та шквали: Укргідрометцендр попереджає про I рівень небезпечності
28 липня у столиці очікуються грози та шквали 15-20 м/с
Про це повідомляється на сайті КМДА.
Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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