У столиці очікуються грози та шквали: Укргідрометцендр попереджає про I рівень небезпечності

Про це повідомляється на сайті КМДА.



Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.



Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.